انفجار أنبوبه تبريد بمنزل وافد باكستاني في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن بلاغًا قد ورد لغرفة العمليات عند الساعة 5:27 مساء اليوم السبت، عن انفجار أنبوبه تبريد بمنزل وافد باكستاني بعد شركة الكهرباء بقرية الرومي

وعلى الفور تم توجيه فرقتين من الإسعاف للموقع بمعية القيادة الميدانية، وعند وصول أول فرقه للموقع أتضح أن الوافد قد أصيب بإصابة بليغه في الرأس، والتي بدورها كانت السبب الرئيس في وفاته، مضيفًا أن الوافد في العقد الرابع من العمر.

وختم الزهراني قائلاً : ” أن وقت وصول الفرق للموقع كان قياسيا ” .