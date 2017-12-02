” جوجل ” متهمة بالعنصرية .. وترفض طلب الحكومة بكشف رواتب موظفيها

واشنطن(صدى):

قدمت الحكومة الأمريكية طلبًا رسميًا إلى شركة ” جوجل ” العالمية ، بأن تجهز قائمة برواتب موظفيها تفصيليًا وتقوم بتسليمها للحكومة ، وجاء ذلك خلال تحقيقات وزارة العدل بالدولة في أعقاب اتهامات موجهة للشركة بعنصريتها من خلال تمييز الرجال عن النساء .

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ” الجارديان ” البريطانية ، فقد رفضت ” جوجل ” من جانبها تنفيذ هذا الطلب ، حيث ادعى محامى الشركة أمام المحكمة أنه يجب على القضاء أن يوقف الدعوى المرفوعة التي تزعم رفع أجور السيدات عن الرجال داخل الشركة ، حيث أن هذه المعلومات سرية ولا ينبغي للشركة تقديمها ولا يصح لها الكشف عن وثائق سياسة الأجور بداخلها حتى تصدر المحكمة حكماً أولياً .

فيما يلزم قرار القاضي شركة ” جوجل ” ، بأن تقوم أيضاً بتسليم معلومات عن آلاف الموظفين الذين قد يطلب منهم التحدث ضمن التحقيقات ، ويأتي ذلك بالتزامن مع رفض القاضى لطلب الحكومة بالاستماع إلى بعض التسجيلات ، معتبراً ذلك انتهاك لخصوصية الموظفين .