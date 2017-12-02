حبه للدجاج أدى لمطالبة زوجته الاسترالية بالطلاق
تزوج سبيفيفيون جيمس بياضة ، شاب مصري يبلغ 35 عاماً من فتاة استرالية تدعى فيرونيكا ماريا والبالغة 29 عاماً ، إلا ان هذا الزواج لم تدم سعادته طويلاً ، بعدما رفعت الزوجة قضية على ” بياضة ” تتهمه باهتمامه بالدجاج وحبه له أكثر منها .
وطالبت ” فيرونيكا ” بالطلاق من زوجها في فبراير لعام 1948 ، بعدما تمكنت من إقناع القاضي ” إدواردز ” بقضيتها التي تمثلت في حب زوجها للطيور بدلاً عنها ن مما جعلها تنجح في الحصور على حكم الطلاق ، وفقاً لما ذكرته صحيفة ” ذا صن ” الاسترالية .
واتهمت ” ماريا ” زوجها بأنه يؤمن بمعتقد أن الطيور أفضل من البشر ويقضي أغلب وقته في التحدث معها ، والذي قال لها أن في بلاده من يتزوج على الزوجة تفعل له ما تحبه ، وهو الأمر الذي أثار غرابة الزوجة وجعلها تحظى بالحكم الذي طالبت به خلال القضية .
همس~[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 39 دقيقة
1948 😳;
وش ذا الخبريه المغبره ~
درة البسامي[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 36 دقيقة
” وطالبت ” فيرونيكا ” بالطلاق من زوجها في فبراير لعام 1948 ”
لاحظتوا شيء أو أنا ما افهم …
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23420 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههه هههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂