حبه للدجاج أدى لمطالبة زوجته الاسترالية بالطلاق

كانبرا(صدى):

تزوج سبيفيفيون جيمس بياضة ، شاب مصري يبلغ 35 عاماً من فتاة استرالية تدعى فيرونيكا ماريا والبالغة 29 عاماً ، إلا ان هذا الزواج لم تدم سعادته طويلاً ، بعدما رفعت الزوجة قضية على ” بياضة ” تتهمه باهتمامه بالدجاج وحبه له أكثر منها .

وطالبت ” فيرونيكا ” بالطلاق من زوجها في فبراير لعام 1948 ، بعدما تمكنت من إقناع القاضي ” إدواردز ” بقضيتها التي تمثلت في حب زوجها للطيور بدلاً عنها ن مما جعلها تنجح في الحصور على حكم الطلاق ، وفقاً لما ذكرته صحيفة ” ذا صن ” الاسترالية .

واتهمت ” ماريا ” زوجها بأنه يؤمن بمعتقد أن الطيور أفضل من البشر ويقضي أغلب وقته في التحدث معها ، والذي قال لها أن في بلاده من يتزوج على الزوجة تفعل له ما تحبه ، وهو الأمر الذي أثار غرابة الزوجة وجعلها تحظى بالحكم الذي طالبت به خلال القضية .