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حبه للدجاج أدى لمطالبة زوجته الاسترالية بالطلاق

حبه للدجاج أدى لمطالبة زوجته الاسترالية بالطلاق
كانبرا(صدى):

تزوج سبيفيفيون جيمس بياضة ، شاب مصري يبلغ 35 عاماً من فتاة استرالية تدعى فيرونيكا ماريا والبالغة 29 عاماً ، إلا ان هذا الزواج لم تدم سعادته طويلاً ، بعدما رفعت الزوجة قضية على ” بياضة ” تتهمه باهتمامه بالدجاج وحبه له أكثر منها .

وطالبت ” فيرونيكا ” بالطلاق من زوجها في فبراير لعام 1948 ، بعدما تمكنت من إقناع القاضي ” إدواردز ” بقضيتها التي تمثلت في حب زوجها للطيور بدلاً عنها ن مما جعلها تنجح في الحصور على حكم الطلاق ، وفقاً لما ذكرته صحيفة ” ذا صن ” الاسترالية .

واتهمت ” ماريا ” زوجها بأنه يؤمن بمعتقد أن الطيور أفضل من البشر ويقضي أغلب وقته في التحدث معها ، والذي قال لها أن في بلاده من يتزوج على الزوجة تفعل له ما تحبه ، وهو الأمر الذي أثار غرابة الزوجة وجعلها تحظى بالحكم الذي طالبت به خلال القضية .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 39 دقيقة

1948 😳;

وش ذا الخبريه المغبره ~

[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 36 دقيقة

” وطالبت ” فيرونيكا ” بالطلاق من زوجها في فبراير لعام 1948 ”

لاحظتوا شيء أو أنا ما افهم …

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