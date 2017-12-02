بالصور.. مطعم من الذهب يختار زبائنه في دبي

ابوظبي(صدى):

اشتهرت دبي بمعالمها الفاخرة ومنشآتها الساحرة ، ويُعد مطعم ” الذهب 27 ” هو أحد أبرز هذه المعالم الإماراتية ، حيث يُصنف من أفخر المطاعم وأشهرها في دبي ، حيث أن تصميمه الفاخر مستوحى من الكثبان الرملية الذهبية ، فضلاً عن اللمسات الذهبية الخالصة من عيار 24 .

استغرق بناء هذا المطعم حوالي 18 شهراً ، ويقع مطعم الذهب على ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ، ويحتوي على كافيه فاخر لاونج في الطابق 27 بفندق برج العرب ، كما تعد المشروبات أكثر ما يميز هذا المكان بعد تصميماته ، حيث أنه يقدم أنواع غريبة تصل قيمتها إلى 60 ريال سعودي ، حيث أنها سمتوحاه من وحي الصحراء كعصير الماعز والجمل .

ومن أكثر الأشياء المثيرة للغرابة والدهشة ، أن الدخول إلى المكان يتم وفقاً لحجز إلكتروني ذكي ، وقد يرفض المطعم الحجز لأسباب عديدة أو يوافق عليه بناءاً على ما يراه مناسباً .