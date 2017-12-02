بالصور.. مطعم من الذهب يختار زبائنه في دبي
اشتهرت دبي بمعالمها الفاخرة ومنشآتها الساحرة ، ويُعد مطعم ” الذهب 27 ” هو أحد أبرز هذه المعالم الإماراتية ، حيث يُصنف من أفخر المطاعم وأشهرها في دبي ، حيث أن تصميمه الفاخر مستوحى من الكثبان الرملية الذهبية ، فضلاً عن اللمسات الذهبية الخالصة من عيار 24 .
استغرق بناء هذا المطعم حوالي 18 شهراً ، ويقع مطعم الذهب على ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ، ويحتوي على كافيه فاخر لاونج في الطابق 27 بفندق برج العرب ، كما تعد المشروبات أكثر ما يميز هذا المكان بعد تصميماته ، حيث أنه يقدم أنواع غريبة تصل قيمتها إلى 60 ريال سعودي ، حيث أنها سمتوحاه من وحي الصحراء كعصير الماعز والجمل .
ومن أكثر الأشياء المثيرة للغرابة والدهشة ، أن الدخول إلى المكان يتم وفقاً لحجز إلكتروني ذكي ، وقد يرفض المطعم الحجز لأسباب عديدة أو يوافق عليه بناءاً على ما يراه مناسباً .
عرسان جدد[ عدد التعليقات: 1049 ] نشر منذ 28 دقيقة
كما تعد المشروبات أكثر ما يميز هذا المكان بعد تصميماته ، حيث أنه يقدم أنواع غريبة تصل قيمتها إلى 60 ريال سعودي يابلاش مستعد ان ادفع 100 ريال لقاء جلوسي في هذا المكان الهادئ الرومنسي و تصميمه الفاخر مستوحى من الكثبان الرملية الذهبية ، فضلاً عن اللمسات الذهبية الخالصة من عيار 24
سائح اجنبي[ عدد التعليقات: 1049 ] نشر منذ 25 دقيقة
كلما ازور دبي في فترات متقاربة اكتشف حاجات واماكن ومطاعم ومتاحف غريبة في تصميمها مثل هذا المطعم الغريب في تصميمه لااجده في اي بلد في العالم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 24 دقيقة
فوترشورب هذا شغل باكستانيين ستاير ذهبية وبويه لون ذهبي ويقولك ذهب وتلاقي الي صاحب المطعم لبناني
ماتنطلي علينا قم بس قم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23420 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذي المطاعم الصح مو مطعم الشوكه الذهبية فدبي
حااااااااامت كبدي
حتى البساس ارمي لها المشاوي ومعييه تااااكلها😾😾😼
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 11 دقيقة
60 ريال يابلاش😆
ابي اروح له😋😍