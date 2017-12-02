إليسا ” مليش دعوة بالحاجات اللي تخص شيرين “

نورة الشهري(صدى):

رفضت الفناة اللبنانية إليسا أن تتكلم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد داخل أحد فنادق القاهرة الكبري عن الفنانة المصرية شيرين ، بسبب كلامها عن نهر النيل الذي أثار جدالًا كبيرًا.

وعلقت إليسا: ” مليش دعوة بالحاجات اللى تخص شيرين.. كل إنسان عنده غلطاته.. وفيه ناس صريحة أكتر من غيرها.. لكن أنا بحبها وبعتز بيها وبشوفها من أهم الفنانات فى مصر.. ومحدش معصوم من الخطأ ” .

ويذكر أن إليسا تم تعاقدها علي خدمة ستطلقها مع أحدى شركات المحمول من أجل الوصول الي المواهب الغنائية الشابة ومين يفوز بالمسابقة سيغني معها في دويتو خاص بها ، او المشاركة في آحدي حفلاتها، ومن جانبه تقوم إليسا بتحضير ألبوم جديد في عام 2018 ومقرر نشره في عيد الفطر المبارك .