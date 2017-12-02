” هاواي ” تعيد إطلاق نظام الإنذار من الهجمات النووية

واشنطن(صدى):

اتجهت ولاية ” هاواي ” الأمريكية إلى تشغيل نظام الإنذار من الضربات النووية مرة أخرى ، بالتزامن مع تصعيدات كوريا الشمالية بشن هجوم نووي على الأراضي الأمريكية ، حيث بدأ تشغيل نظام الإنذار يوم الجمعة الماضية كتجربة مبدئية ، تحسباً لوقوع أي هجمات من جانب الدولة .

ووفقاً لما ذكرته سلطات إدارة الطوارئ في ” هاواي ” ، فقد قررت الدولة في الفترة الأخيرة أن تغيد تشغيل نظام الإنذار لحمايتها من الهجمات النووية ، وذلم للمرة الأولى منذ حوالي ربع قرن ، وجاء ذلك بعدما توقع خبراء وصول صواريخ كوريا الشمالية إلى الولاية .

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، مجموعة من مقاطع الفيديو التي توضح التجربة عن طريق إطلاق صفارات إنذار في مدينتي ” ماوي ” و ” هونولولو ” ، خلال الفترة التدريبية لإدارة الطوارئ على هجمات الأسلحة والمفاعلات النووية الكورية الشمالية .