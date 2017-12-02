وجبة بـ ” الصراصير ” في بخاري بالمظيلف

محمد بن شقيه (صدى):

تفاجأ مواطن بمركز المظيلف شمال محافظة القنفذة، بوجود حشرة داخل وجبة غداء طلبها من مطعم بخاري شهير بالمظيلف.

بدورها، أكدت البلدية ورود شكوى المواطن، موضحة أنها قامت بتمرير البلاغ للقسم المختص لتطبيق النظام ولائحة الجزاءات البلدية بحقه.

وطالب المواطن بلدية المظيلف بتكثيف الرقابة على المطاعم ومتابعة العمالة الوافدة وطرق إعدادها للوجبات الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.