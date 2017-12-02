إغلاق تقاطع مكة مع التخصصي وتحويل المركبات إلى هذه الطرق

نايف السالم(صدى):

شنت الرياض حملات مرورية تنظيمية ، صباح اليوم السبت ، أدت على إثرها إلى إغلاق تقاطع طريق مكة المكرمة مع شارع ” التخصصي ” لمدة تستغرق 21 يوماً ، لاستكمال أعمال بناء الجسر وتطويره بالتنسيق مع أمانة الرياض .

ووفقًا لما ذكره ” مرور الرياض ” فإن هذا التغيير سيؤدي إلى تحويل توجه الحركة المرورية، حيث يتم تحويل المركبات القادمة من الشرق باتجاه الغرب إلى الشمال ، بينما يتم تحويل المركبات القادمة من الاتجاه الشمالي إلى الجنوبي نحو الغرب.

ومن جانبه، قدم ” المرور ” اعتذارًا للمواطنين على حالة الإرباك المروري التي تسبب بها من خلال تعديل الوجهات وتحويل المركبات، بهدف إنجاز المشروع في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن الطرق البديلة في الوقت الراهن تتمثل في شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز وطريق الملك فهد.