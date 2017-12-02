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٢٥٠ الف وردة تزّين طرقات وميادين مدينة عرعر

٢٥٠ الف وردة تزّين طرقات وميادين مدينة عرعر
خالد الضبيبي(صدى):

زيَّنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، شوارع وطُرقات وميادين مدينة عرعر بزراعة  مائتان وخمسون ألف ورده وزهره مختلفة الأشكال والألوان ، وذلك مع بداية الفترة الشتوية الحالية.

وتميزت تشكيلة الأزهار والورود الجديدة بالتناسق والتكامل فيما بينها، حيث تمثل أشكالا جمالية خلابة،وأوضح وكيل الأمين لشؤون الخدمات المهندس ودي بن تركي العنزي ، إن الأمانة حرصت على توفير كميات الزهور الجديدة، بحيث تمثل إضافة جمالية على شوارع المدينة، مبيناً أن تشكيلات الورود والزهور تتكامل تنسيقياً وجمالياً خاصة في التقاطعات والميادين .

وأفاد العنزي بأنه تم زراعة  الورود في الطرق والشوارع الرئيسية  والميادين الأمر الذي يعزز جوانب التجميل وزيادة الرقعة الخضراء في كافة أنحاء المدينة.

 


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