” النقل ” تشارك الإماراتيين احتفالهم باليوم الوطني الـ46

عادل الحربي(صدى):

شاركت وزارة النقل اليوم السبت، احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بيومها الوطني الـ46 ضمن مبادرة نفذتها منظومة النقل في المملكة للتعبير عن الروابط التي تجمع الشعبين، وانطلاقاً من وحدة الهدف والمصير المشترك ، وامتداداً للعلاقات التاريخية المتينة والمتميزة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً.

ووجهت النقل، بإضاءة الشاشات الذكية على الطرق التابعة لوزارة النقل بعبارات تضمنت تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني ، منذ أرسى دعائمها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – وإخوانه، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والصعد كافة.

وبهذه المناسبة، أطلقت منظومة النقل وسم “أشقاء للأبد”، كما شاركت السعوديون وسم “عزكم عزنا” للاحتفال بالمناسبة، ولقيت احتفالات منظومة النقل صدى إيجابياً واسعاً، ترجمته مشاركات المسافرين في المطارات ومحطات القطارات والموانئ.