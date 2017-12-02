بالفيديو.. جريزمان يقود أتلتيكو للفوز على سوسيداد

نواف السالم(صدى):

فاز النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد لتحقيق علي ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال 14 من الدوري الأسباني اليجا.

أحرز اللاعب جوسيه لسوسيداد في الدقيقة ال 29 علي ضربة جزاء، بينما تعادل الفريقين في الدقيقة ال 63، ثم أنتهت المباراة بهدف في الدقيقة ال88 سجله الروخي بلانكوس.

والجدير بالذكر أن الفوز حافظ علي المركز الثالث لفريق أتلتيكو برصيد 30 نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونه، ونقطة واحدة عن الوصيف فالنسيا، و3 نقاط عن صاحب المركز الرابع ريال مادريد ،بينما أصبح ريال سوسيداد في المركز السابع في جدول الدوري الأسباني.