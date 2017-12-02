فضائح الإدارة القطرية تقضي على نادي ” باريس سان جيرمان “

ماجد محمد(صدى):

قرر مدير التسويق لنادي باريس سان جرمان، مايكل ميمران، مغادرة النادي اعتبارًا من عام 2018، ليلحق بمدير تنمية الموارد البشرية سيلين فيجير، ومدير أمن النادي جان فيليب د الفيلي، اللذان غادرًا النادي أيضًا؛ وذلك اعتراضاً على الاستراتيجية القطرية في إدارة النادي منذ عام 2011 ” .

وانتشرت فضائح فساد طالت إدارة النادي القطرية، ومنها مجموعة من الاتهامات ضد الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، ورئيس مجموعة ” بي إن سبورتس ” الإعلامية، أبرزها وحسابات خفية في الخارج، ورشاوى في صورة شيكات وفيلات فاخرة وتحف فنية.

وتزيد قيمة وقائع الفساد المذكورة في التحقيقات عن مئات الملايين من الدولارات، التي تم الحصول عليها عن طريق الرشوة واﻻبتزاز، في إطار صفقات للحصول على تنظيم البطولات الدولية والعقود التسويقية وحق البث التلفزيوني الحصري للمباريات، بحسب وسائل إعلام فرنسية.