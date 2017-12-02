قطر عرضت 10 مليارات دولار على ” صالح ” لوقف ملاحقة الحوثي
صرح وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن قطر عرضت على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح 10 مليارات دولار شريطة وقف ملاحقة الحوثيين، ومن ثم التوصل فيما بعد إلى صيغة حوار.
وكانت قطر قد قادت وساطة بين صالح ومليشيا الحوثي إبان الحرب التي كان يشنها نظام صالح في حينه ضد المتمردين فى صعدة.
واستطاعت قوات المؤتمر الشعبي العام، طرد الحوثيين من صنعاء ومناطق عدة، والسيطرة على منشآت وسفارات مرة أخرى.
مغرد[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 43 دقيقة
اخس عليكم يا خا ئن لشعبه وخا ئن دول الخليج لعنة الله عليكم والله المفروض طا ئرات التحالف تدك قطر
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 29 دقيقة
لكم يوم ياحثالة ايران
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 28 دقيقة
بالله هذا يصلح يكون وزير خارجية 😅😅😅😅