المنتدى الثامن يقدم ورش عمل ” تحويل الأفكار لفرص عمل “

عادل الحربي(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني ، ينظم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ” كيمارك ” فعاليات ” المنتدى السنوي الثامن للأبحاث الطبية ” تحت شعار ” الازدهار الوطني عبر الأبحاث الطبية والابتكار ” الذي يأتي تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2017م، بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الرياض، حيث يجتمع خلالها نخبة من أبرز الباحثين المتخصصين لاستعراض تجاربهم ورؤيتهم حول آخر المستجدات البحثية والطبية .

المنتدى الذي يعقد في دورته الثامنة يجمع 45 باحث من المسؤولين والخبراء والمبدعين ورواد الأعمال في المجال البحثي الطبي من العديد من الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث الدولية المرموقة والمؤسسات البحثية والمسؤولين والباحثين المحليين ليقدموا خلاصة تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال من خلال عشر جلسات بحثية على مدى ثلاثة ايام يتخللها محاضرات مكثفة ومناقشة علمية مع الحضور للاستفادة من هذه الجلسات، بالإضافة إلى تقديم أوراق بحثية عن آخر المستجدات في الأبحاث خلال هذا المنتدى.

حراك علمي يشهده المنتدى الثامن الذي ينطلق بورشة عمل ما قبل المنتدى تحت عنوان ” الانتقال بالفكرة البحثية وتحويلها إلى فرصة عمل ” ، ومن ثم جلسات علمية مركزة حول مستقبل الأبحاث في اليوم الأول لأعمال المنتدى الثامن للأبحاث الطبية.

أثر الأبحاث الطبية والتطوير على الرعاية الصحية والاقتصاد عنوان الجلسة الأولى التي يقدمها معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني-مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ومعالي الدكتور ماجد بن ابراهيم الفياض المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث،والدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم نائب الرئيس للبحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويترأس الجلسة الدكتور احمد العسكر المدير التنفيذي لـ ” كيمارك ” .

تتوالى الجلسات طيلة أيام المنتدى بمناقشة عدة مواضيع أهمها أولويات وإستراتيجيات وتمويل الأبحاث الطبية الحيوية، والتحديات والفرص لتطوير شركات التكنولوجيا الحيوية والصيدلة، كما تناقش جلسات المنتدى موضوع تمويل شركات التكنولوجيا الحيوية، تليها جلسة تنمية الشراكات، وجلسة بعنوان الترخيص والتسويق والتصنيع، ويبحث المختصون أيضاً موضوع الشراكات الصناعية الأكاديمية.

ويناقش المنتدى الثامن للأبحاث الطبية في يومه الثالث موضوع جمع المرضى واختيار الموقع وكذلك المتطلبات التنظيمية والقوانين لإجراء التجارب السريرية، فيما تختتم الجلسات بجلسة تحت عنوان قاعدة بيانات ضخمة للتجارب السريرية.