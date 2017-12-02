الأهلي يخطف الفوز من الوحدة بالدوري السعودي لدرجة الشباب
نجح فريق الأهلي اليوم السبت، في الفوز على الوحدة بثلاثة أهدف مقابل هدف في الجولة الثالثة بدوري الشباب لكرة القدم.
وارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال الثاني الذي فاز اليوم على هجر بهدف دون رد ، وتوقف رصيد الوحدة عند 4 نقاط بالمركز السابع ، وهجر بالمركز العاشر بنقطة واحدة .
وفاز فريق الاتفاق على أبها بثلاثة أهداف دون رد ، ليكون رصيد الاتفاق 6 نقاط بالمركز الثالث ، وأبها بالمركز الأخير بلا نقاط ، وفاز فريق النصر على الفتح بهدف دون رد ، ليرتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط بالمركز الرابع وتوقف رصيد الفتح عند نقطة واحدة بالمركز ماقبل الأخير .
وتعادل فريق القادسية والاتحاد بهدفين لكل منهما ليكون رصيد القادسية نقطتين بالمركز التاسع ، ورصيد الاتحاد 4 نقاط بالمركز السادس ، وخسر الرائد من الشباب بهدفين مقابل هدف ، ليرتفع رصيد الشباب إلى 5 نقاط بالمركز الخامس ، وتوقف رصيد الرائد عند 3 نقاط بالمركز الثامن .
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