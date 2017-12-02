اليوم العالمي للإعاقة يحسم ختام معرض النخبة

العنود العتيبي(صدى):

اختتم مساء يوم الجمعة معرض النخبة والجمال بافتتاح ابوابه لجميع الزوار مجانا تضامنا مع اليوم العالمي للإعاقة وبتوجيه من الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد النخبة أ.جاسر الدعجاني ودعما لرؤية ذوي الاعاقة ، واللذين حلّوا ضيوفا على المعرض منذ اليوم الأول.

تشرف المعرض بزيارة عضو مجلس الشورى سابقا الدكتورحمد القاضي واللذي اثنى على وجود الشباب السعودي بمختلف الاعمال والمنتجات خصوصا انه تجاوز مستويات التحدي بوجود النجارات السعوديات وأكد على أهمية دعم النسبة الأكبر للشباب ومن كل الجهات واظهارهم بالصورة المشرفة التي أصبحت ظاهرة للمجتمع بشكل مستمر.