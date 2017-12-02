مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم اليمن 3 قاطرات أدوية

عادل الحربي(صدى):

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم السبت، شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الكلى لمخازن مستشفى الجمهورية بعدن تمهيدًا لتوزيعها على عدد من المحافظات.

وحضر حفل التسليم وزير الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور ناصر باعوم ومدير مكتب المركز في عدن صالح الذيبان، ومدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري ونائب مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور محمد الربيد .

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن، أن شحنة الأدوية التي تم تسليمها اليوم التي تقدر بعشرين طنًا تحملها ثلاث قاطرات كبيرة تم تخصيصها لعدد من محافظات اليمن ، يأتي ذلك ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المقدمة لليمن في مختلف المجالات ومنها قطاع الصحة .