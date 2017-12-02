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تحرير وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي من سجون الحوثي

تحرير وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي من سجون الحوثي
فهمي محمد(صدى):

ترددت أنباء منذ قليل، عن تمكن قوات موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، من تحرير وزير الدفاع في الحكومة الشرعية اليمنية اللواء محمود الصبيحي، من أحد سجون مليشيات الحوثي.

فيما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الحكومة الشرعية اليمنية، حول ” تخليص الصبيحي” من أحد سجون الحوثي.

وكانت مليشيا الحوثي، اعتقلت الصبيحي، قبل أكثر من عامين قرب محافظة لحج باليمن.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن وزير دفاع ان شاء الله يحكم اليمن

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