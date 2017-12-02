بالفيديو والصور.. سيلفي من نوع خاص لسمو ولي العهد وشبان من العلا

نايف السالم(صدى):

أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهو يلتقط صور سيلفي مع عدد من الشبان في محافظة العلا بمنطقة تبوك.

وظهر صاحب السمو الملكي في الصور بكل تواضع مع الشباب، مما رسم الضحكة والبهجة في قلوب الشباب وأهالي محافظة العلا.

يُذكر أن المخيم الخاص بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يقع في شرعان.