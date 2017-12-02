بالفيديو والصور.. سيلفي من نوع خاص لسمو ولي العهد وشبان من العلا
أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهو يلتقط صور سيلفي مع عدد من الشبان في محافظة العلا بمنطقة تبوك.
وظهر صاحب السمو الملكي في الصور بكل تواضع مع الشباب، مما رسم الضحكة والبهجة في قلوب الشباب وأهالي محافظة العلا.
يُذكر أن المخيم الخاص بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يقع في شرعان.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 3 ساعات
الامير محمد بن سلمان انسان محبوب ومتواضع جدآ
والله اني احب لله في لله يا ابن الحازم
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6147 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحفظ ولاة امورنا
صطم العنزي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظك ويطول بعمرك ياسمو سيدي محمد بن سلمان
مغرد[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله محلول عند الشباب ما شا الله بس ليه ما اخذتنى معاك
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله حلو التواصل مع افراد الشعب بدون حواجز👍
همس~[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعد قلبه 😘~
واقع[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه صاحب الدخان ناسي نفسه
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقسم بالله انك بطل وحب المواطن اطيب مكسب وحب ولي العهد بتواضعة والروح الطيبة حنا الي نخاف عليك مهو انت الي تخاف اللة يحمي ولي العهد الذي راهن على ولائنا وحبنا ولك الحب والولاء واثق الخطوة يمشي ملكا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5674 ] نشر منذ 1 ساعة
من تواضع لله رفعه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23420 ] نشر منذ 1 ساعة
ابوسلمان خذ😘😘😘😘😘😘
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10051 ] نشر منذ 53 دقيقة
ليته ينحف شؤي ويهذب من لحيتهه ..
كأنه طالع من رماده 😂😂😂😂😂😂..
..
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 30 دقيقة
انتبهو على دباباتكم لا يصادرونها