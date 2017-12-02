نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد عطيف

تركي السالم(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد رئيس رقباء ماجد بن حسن بن منصور عطيف أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي‪.‬

وعبّر سموه أثناء زيارته اليوم لأسرة الشهيد بقرية الحصّامة التابعة لمحافظة أحد المسارحة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته‪.‬

‪حضر العزاء رئيس المحكمة الجزائية بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ووكيل محافظة أحد المسارحة سعد بن محمد حكمي‬‪‬.