  • السبت 2

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ترامب يرد علي فلين ..” ليس هناك أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا “

ترامب يرد علي فلين ..” ليس هناك أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا “

ترامب يرد علي فلين ..” ليس هناك أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا “
واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، بتعليقه علي مستشاره السابق مايكل فلين ، بخصوص إقراره للأمن القومي بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي، إنه ” ليس هناك تواطؤ على الإطلاق ” بين حملته الانتخابية وروسيا.

وأعلن ترامب بتصريحاته للصحفيين بعد مغادرته البيت الأبيض لحضور مؤتمر لجمع تبرعات في نيويورك وقال ” ما اتضح أنه ليس هناك تواطؤ علي الأطلاق وبالتالي نحن سعداء جداً ” .

والجدير بالذكر أن موافقة فلين في إقرار الأمن القومي بالكذب ، في التعاون مع المحقق الخاص روبرت المولر الذي يحقق في تواطئ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية لعام 2016 .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *