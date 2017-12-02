ترامب يرد علي فلين ..” ليس هناك أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا “

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، بتعليقه علي مستشاره السابق مايكل فلين ، بخصوص إقراره للأمن القومي بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي، إنه ” ليس هناك تواطؤ على الإطلاق ” بين حملته الانتخابية وروسيا.

وأعلن ترامب بتصريحاته للصحفيين بعد مغادرته البيت الأبيض لحضور مؤتمر لجمع تبرعات في نيويورك وقال ” ما اتضح أنه ليس هناك تواطؤ علي الأطلاق وبالتالي نحن سعداء جداً ” .

والجدير بالذكر أن موافقة فلين في إقرار الأمن القومي بالكذب ، في التعاون مع المحقق الخاص روبرت المولر الذي يحقق في تواطئ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية لعام 2016 .