بالصور.. ” إبداع المرأة ” يُطلق مبادرة تنموية للأرامل والمطلقات

مها الشهري(صدى):

أطلق مركز إبداع المرأة السعودية برئاسة الأستاذة عائشة الشبيلي، مبادرة تنموية تستهدف قطاع الأسر من ذوي الدخل المحدود ومستفيدات الضمان والجمعيات الخيرية من الأرامل والمطلقات واليتيمات؛ لتمكينهن من الحرف والمهن كتصنيع الأثاث من نجارة وتنجيد وخياطة.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة؛ لتمكين السيدات من حرف عزف عنها الشباب واحترفتها السيدات على مدى 10 سنوات.

وساعدت هذه المبادرة أكثر من 500 فتاة على تغيير أحوالهن للأفضل.

يُذكر أن الأستاذة عائشة الشبيلي نالت العديد من الجوائز، كجائزة أجفند الأولى على مستوى العالم في مجال مكافحة البطالة بأوساط الشباب، وجائزة عبدالعزيز بن عبدالله العالمية لريادة الأعمال كأفضل ابتكار في المسئولية المجتمعية 2015، وجائزة أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز للأداء المتميز 1430.