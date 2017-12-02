المؤتمر الشعبي تضبط أجهزة اتصالات قطرية بحوزة ميليشيات إيران بصنعاء

طلال الناصر(صدى):

ضبطت قوات حزب المؤتمر الشعبي العام، أجهزة اتصالات استخباراتية بحوزة عناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية، للتواصل مع ضباط مخابرات في الدوحة.

وقالت القوات إنه أثناء عملية أسر عشرات المسلحين المنتمين لميليشيات الحوثي الإيرانية، تمكنا من ضبط ” أجهزة اتصالات قطرية ” ، يستخدمها عناصر الحوثي للتواصل مع ضباط مخابرات في الدوحة.

وسيطرت القوات التابعة لحزب المؤتمر الشعبي على ميليشيات الحوثي الإيرانية ، على معظم المفاصل الهامة في صنعاء، وعدد من المحافظات الشمالية، بعد يومين من الاقتتال.

ويذكر أن لديها قطر علاقات قوية بميليشيات الحوثي الإيرانية، التي انقلبت على الشرعية واستولت على السلطة في اليمن قبل ثلاثة أعوام.