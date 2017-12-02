بالفيديو.. حفل افتتاح أكاديمية تجميل يُثير رواد مواقع التواصل

علي القحطاني(صدى):

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خاص بحفل افتتاح أكاديمية للتجميل، يظهر خلاله مجموعة من عارضات الأزياء على منصة العرض.

وبذلك أصبحت هذه الأكاديمية أول أكاديمية سعودية عالمية للتجميل ومواد التجميل.