بالفيديو.. حفل افتتاح أكاديمية تجميل يُثير رواد مواقع التواصل
تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خاص بحفل افتتاح أكاديمية للتجميل، يظهر خلاله مجموعة من عارضات الأزياء على منصة العرض.
وبذلك أصبحت هذه الأكاديمية أول أكاديمية سعودية عالمية للتجميل ومواد التجميل.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 ساعات
ابك على كذا … بعد عام البحرين راح تعرض جسرها للتقبيل….
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم ايامكم يا اسعد عمر قلي .. و بليله طبق شندي … تعالوا شوفوا اش صاير دحونا بجده
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6147 ] نشر منذ 3 ساعات
ننتظر الجهات الرسمية ترد على اللي صار اذا تجميل ومواد تجميل المفروض الرجال ما يدخلون خاصة انه فيه عارضات
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 3 ساعات
👁️👁️
👃
👄
ابوباسم[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 3 ساعات
الرياجيل وش لزومهم حاضرين
هههههه[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 ساعات
زمن اغبر عجايب يادنيا عجايب
القرشي[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 3 ساعات
يانجر بن محماس ليش دائمآ تشير في تعليقاتك بأن جدة ومكة لا يسكنها سوى فئة المجنسين
لعلمك فقط جدة يسكنها ناس من اشهر قبائل الحجاز ومن قبائل الجنوب ومن قبائل الشرق والشمال
ولكن ماتراه من مهرجانات ومن تجمعات الدولة على علم بها ومصرحة بإقامتها كما يوجد مهرجانات
وحفلات مثلها في مناطق المملكة الأخرى .
ولكن إعلامنا للأسف لا يسلط الضوء إلا على المهرجانات والحفلات التي تقام في جدة فقط .
بعد ايام قليلة ستقام حفلة غنائية كبيرة في الرياض سيحييها الشاب خالد وفنانين اخرين نشوف
تعليقك عليها إن شاء الله كيف رايح يكون … ولا إنت حدك مهرجانات وحفلات جدة فقط .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 ساعات
ابك ودي اعرف وين اختفوا المطاوعه الي كانو راجين البلد وما ولد سنين وسنين ….اذا طلع البس اختفى الفار
مغرد[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 2 ساعتين
فكنا منهم يا شيخ ما صدقنا نرتاح منهم تبى ترجعهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23420 ] نشر منذ 1 ساعة
الشغله خربت خلاص
وصدقت يارسول الله
عليك الصلاة والسلام
جميع ماأخبرت به عن آخر الزمان
هاهو يتحقق مثل فلق الصباح🤔
عارف[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 48 دقيقة
مغرد اثبت دنأة اخلاقك
أحمد[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 47 دقيقة
تعليق رائع يالقرني – الله يبيض وجهك