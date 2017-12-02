بالصور.. متطوعون يعيدون ترميم وتجديد دور تحفيظ القرآن بجدة

نايف السالم(صدى):

قام 30 موظفاً متطوعاً بترميم وتجديد عدد من الدور النسائية التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة وذلك في اليوم التطوعي لمنسوبي شركة سدكو القابضة.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم جمعية خيركم الاستاذ ضيف الله الحقوي أن قيام المتطوعين بترميم وتجديد دار الصديقة 15 ودار البرهان بحي الجامعة تأتي وفق رؤية الجمعية في صناعة بيئة جاذبة للمستفيدين والمستفيدات ، كما أن هذا العمل التطوعي هو ثمرة شراكة استراتيجية وقعّت قبل عامين بين خيركم وشركة أروقة الدولية.

وقدّم الحقوي عبارات الشكر والعرفان للمتطوعين الذين ساهموا في ترميم وتجديد دور القرآن الكريم داعياً جميع المهتمين إلى المساهمة في تطوير المحاضن القرآنية ، مشيراً أن الجمعية بابها مفتوح لكل من أراد التعاون معها في هذا المجال.

من جهته شكر الرئيس التنفيذي لشركة سدكو الأستاذ أنيس مؤمنة جمعية خيركم على إتاحتها الفرصة للمشاركة في هذا العمل التطوعي الذي يعد من أجلّ الاعمال كونه يوفر البيئة الجاذبة التي تخدم كتاب الله تعالى.