عبد اللطيف آل الشيخ : ” القيادات الحكيمة جعلت الإمارات من الدول المتقدمة “
أعرب الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سابقاً، عن إعجابه بأنجازات دولة الأمارات، والبناء المتواصل للدولة وللشخصية الإمارتية.
وقال عبد اللطيف آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” 46 عاماًً من الإنجازات المبهرة والبناء المتواصل المتقن للدولة وللشخصية الإماراتية “.
وأضاف عبد اللطيب آل الشيخ: ” أن هذا الاتقان جعل دولة الامارات بفضل الله ثم بفضل قيادتها الحكيمة المخلصة في مصاف الدول المتقدمة حفظها الله أرضاً وقيادة وشعباً ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 4 ساعات
ابك دحينا تدهن السير باللسان الزلال لتنال الي عالبال…؟