عبد اللطيف آل الشيخ : ” القيادات الحكيمة جعلت الإمارات من الدول المتقدمة “

عادل الحربي(صدى):

أعرب الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سابقاً، عن إعجابه بأنجازات دولة الأمارات، والبناء المتواصل للدولة وللشخصية الإمارتية.

وقال عبد اللطيف آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” 46 عاماًً من الإنجازات المبهرة والبناء المتواصل المتقن للدولة وللشخصية الإماراتية “.

وأضاف عبد اللطيب آل الشيخ: ” أن هذا الاتقان جعل دولة الامارات بفضل الله ثم بفضل قيادتها الحكيمة المخلصة في مصاف الدول المتقدمة حفظها الله أرضاً وقيادة وشعباً ” .