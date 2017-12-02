تعرف على موعد المرحلة الثانية لبيع تذاكر المونديال

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم التي تستضيفها بروسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018.

وذكرت الفيفا على موقعها الإلكتروني، أن ” يوم الثلاثاء 5 ديسمبر سيشهد انطلاق مرحلة بيع جديدة (لتذاكر مونديال روسيا) تستمر حتى 31 يناير 2018 “.

ويذكر أن عدد الطلبات أكثر من التذاكر المتاحة خلال هذه المرحلة، سيتم تخصيص التذاكر من خلال سحب عشوائي دون الأخذ في الاعتبار تاريخ تقديم الطلب، وفق الفيفا.

ويمكن للراغبين بالحصول على معلومات مفصلة زيارة قسم التذاكر على FIFA.com، حيث يجب التسجيل وإنشاء حساب شخصي.