بالفيديو.. بدرية أحمد تكتشف أصابتها بسرطان الثدي ف غرفة العمليات

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، فيديو نشرت فيه خبر إصابتها بمرض سرطان الثدي، موضحة أنها عرفت ذلك خلال إجرائها عملية ” لتصغير الثدي ” .

وذكرت بدرية في الفيديو الذي نشرته بأنها كانت تجري عملية لتصغير الثدي ، فأكتشف الأطباء خلايا وألياف أورام ، وقامو بأزاله نصف الصدر .

وأعربت عن حالتها عند القيام بالعملية قائلة أن نتيجة المختبر جيدة، ” لا تتخيلون لحظة العملية، كيف كانت حالتي النفسية، والحمد لله، كنت أقرأ القرأن والمعوذات ، وكنت خائفة جدًا هذه المرة، وسبحان الله، كان خوفي في محله، أدعو لي بالشفاء ” .