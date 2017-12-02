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بالفيديو.. بدرية أحمد تكتشف أصابتها بسرطان الثدي ف غرفة العمليات

بالفيديو.. بدرية أحمد تكتشف أصابتها بسرطان الثدي ف غرفة العمليات
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، فيديو نشرت فيه خبر إصابتها بمرض سرطان الثدي، موضحة أنها عرفت ذلك خلال إجرائها عملية ” لتصغير الثدي ” .

وذكرت بدرية في الفيديو الذي نشرته بأنها كانت تجري عملية لتصغير الثدي ، فأكتشف الأطباء خلايا وألياف أورام ، وقامو بأزاله نصف الصدر .

وأعربت عن حالتها عند القيام بالعملية قائلة أن نتيجة المختبر جيدة، ” لا تتخيلون لحظة العملية، كيف كانت حالتي النفسية، والحمد لله، كنت أقرأ القرأن والمعوذات ، وكنت خائفة جدًا هذه المرة، وسبحان الله، كان خوفي في محله، أدعو لي بالشفاء ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يشفيك ويشفي كل مريض ومبتلى
ترا قالت اورام حميدة على كيفكم خليتوة سرطان🙄

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