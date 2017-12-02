بالفيديو.. بدرية أحمد تكتشف أصابتها بسرطان الثدي ف غرفة العمليات
نشرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، فيديو نشرت فيه خبر إصابتها بمرض سرطان الثدي، موضحة أنها عرفت ذلك خلال إجرائها عملية ” لتصغير الثدي ” .
وذكرت بدرية في الفيديو الذي نشرته بأنها كانت تجري عملية لتصغير الثدي ، فأكتشف الأطباء خلايا وألياف أورام ، وقامو بأزاله نصف الصدر .
وأعربت عن حالتها عند القيام بالعملية قائلة أن نتيجة المختبر جيدة، ” لا تتخيلون لحظة العملية، كيف كانت حالتي النفسية، والحمد لله، كنت أقرأ القرأن والمعوذات ، وكنت خائفة جدًا هذه المرة، وسبحان الله، كان خوفي في محله، أدعو لي بالشفاء ” .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 3 ساعات
اتعظي وتوبي
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيك ويشفي كل مريض ومبتلى
ترا قالت اورام حميدة على كيفكم خليتوة سرطان🙄