الشعب اليمني يقدم الشكر للملك سلمان بعد إنقاذه من الأحتلال الصفوي

فهمي محمد(صدى):

قدمت الحشود اليمنية، التي تحتفل باستعادة السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، الشكر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

ورفع الحشود اليمنية شعارات حملت عبارات شكر لخادم الحرمين الشريفين كُتب فيها ” شكراً للملك سلمان من أجل إنقاذ اليمن من الاحتلال الصفوي ” .

ويذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعلن، صباح اليوم، أنه يتابع كافة الأوضاع الجارية على الساحة اليمنية، مؤكدًا وقوف التحالف بكل قدراته في كافة المجالات مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه.