الحكومة اليمنية: اجتماع خلال ساعات لمناقشة التطورات بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، اليوم السبت، أن الرئيس عبد ربه منصور هادى سيعقد اجتماعا خلال الساعات القليلة القادمة مع مستشاريه ومجلس الدفاع الوطنى لمناقشة التطورات الأخيرة بالعاصمة صنعاء .

وقال بادى فى اتصال هاتفى مع قناة ” العربية الحدث ” الإخبارية، أن ما يحدث فى صنعاء انتفاضة شعبية يشترك بها جميع أبناء المجتمع اليمنى من كل المكونات الاجتماعية والسياسية.

وأشار بادى إلى تأييد الحكومة الشرعية لبيان التحالف العربى المؤيد للانتفاضة الشعبية ضد مليشيا الحوثى الانقلابية، مؤكدا أن هناك تواصلا قويا بين الحكومة اليمنية وقيادات فى المؤتمر الشعبى العام .

ودعا المتحدث باسم الحكومة اليمينة أبناء الشعب اليمنى إلى المشاركة فى هذه الانتفاضة حتى تطوى صفحة الميليشيات بشكل نهائي.