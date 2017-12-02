إصابة أومتيتي تحرمه من اللعب مع ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أُصيب اللاعب صامويل أومتيتي ، مدافع نادي برشلونه الأسباني ، خلال مباراته مع فريق بسيلتا فيجو ، اليوم السبت ، بتمزق في العضلة الخلفية للفخد الأيمن .

أعلنت الصحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكتالونية ، أن ” أومتيت تعرض لأصابة قوية قبل تسجيل الهدف الثاني داخل شباك تيرشتيجن ، وينتج عن هذه الأصابة تغيبه شهرين علي الأقل للعودة للملاعب من جديد ، وحرمانه من اللعب أمام ريال مدريد في كلاسيكو يوم 23 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة ال 17 من الليجا “.

ويذكر أن المباراة أنتهت بتعادل 2\2 للجولة ال 14 من مسابقة الليجا .