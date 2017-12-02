بريطانيا تحذر الإدارات الحكومية من برنامج ” كاسبيرسكي “

لندن(صدى):

حذرت وكالة الأمن الإلكتروني البريطانية من الإدارات الحكومية، من عدم استخدام برنامج لمكافحة الفيروسات تصنعه شركة كاسبيرسكي لاب الروسية.

وقال سياران مارتن، رئيس المركز الوطني للأمن الإلكتروني، ” إن روسيا تتصرف ضد المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الفضاء الإلكتروني ” .

وأضاف مارتن أنه ” لا يجوز مطلقا استخدام مزود في روسيا ” للأنظمة التي تعالج القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، حيث أن روسيا تسعى ” إلى استهداف الحكومة المركزية والبنية التحتية الوطنية الحساسة في المملكة المتحدة ” .

وأكد أن السلطات البريطانية تجري محادثات مع كاسبيرسكي حول منع ” نقل بيانات المملكة المتحدة إلى الدولة الروسية ” .

في حين نفت كاسبيرسكي ارتكاب مخالفات قائلة إنها لا تساعد جهود التجسس الإلكتروني الروسية.