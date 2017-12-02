ليفربول يحتل المركز الخامس بعد تسجيله هدفين

نواف السالم(صدى):

سجل الثنائي إيمري كان وفيرمينو هدفين لفريق ليفربول، مع فريق برايتون في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة ال 15 من عمر مسابقة الدوري الأنجليزي الممتاز.

وجاء الهدفين في الدقيقتين ال 30 و 31 من زمن الشوط الأول ، ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، خلفه مانشستر سيتي ” المتصدر ” بفارق 14 نقطة ، وأرسنال صاحب المركز الرابع بفرق نقطتين .

ويذكر أن محمد صلاح نجم منتخب مصر يشارك في المباراة من البداية، لكنه لم يحرز أي هدف.