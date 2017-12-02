ترامب: ” قانون الإصلاح الضاريبي أكبر تخفيض للضرائب في تاريخ الولايد المتحدة “

واشنطن(صدى):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، عن ترحيبه بإقرار مجلس الشيوخ لقانون الإصلاح الضريبي الذي يشكل انتصاراً كبيراً له، قائلًا ” ، أن مشروعه هو أكبر تخفيض للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفًا أن حزبه الجمهوري سيعمل الآن مع مجلس النواب الذي أعد صيغته الخاصة لمشروع القانون من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة.

وقال ترامب في تغريدة، له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” شكراً إلى الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ على عملكم الشاق والتزامكم ” .

وبصوت مجلس الشيوخ بغالبية 51 صوتاً في مقابل 49 لصالح أكبر إصلاح للضرائب في البلاد منذ 30 عاماً، متجاوزاً معارضة داخلية في الحزب الجمهوري وانتقادات غاضبة من الديمقراطيين حول تعديلات في اللحظة الأخيرة لمشروع القانون.