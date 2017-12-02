بعد إعلان ترشحه للرئاسة.. النائب العام يتلقى بلاغ ضد ” أحمد شفيق “

القاهرة(صدى):

أعلن النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، عن تلاقيه بلاغًا ضد رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق، يتهمه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعب المصري والشعب الإماراتي.

وجاء في البلاغ، أن ” شفيق قام بإلقاء بيان يعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره، إلا أن المُبَلّغ فوجئ ببث البيان على قناة ” الجزيرة ” المعادية، وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية وتخلى عمدًا عن حرصه العسكري والسياسي ” .

وذكر البلاغ، أن شفيق قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية في مرحلة حرجة، تواجه فيها البلاد الإرهاب.

وكان قد اعلن أحمد شفيق، عن عزمه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفا أنه سيعود لمصر ” خلال الأيام المقبلة ” .