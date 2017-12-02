خلطة طبيعية لعلاج إرهاق القدمين في دقائق

أماني الغامدي(صدى):

تعاني معظم النساء من إرهاق أقدامهن، بحكم انتعالهن الأحذية ذات الكعب العالي لفترات طويلة، أو وقوفهن فترات طويلة على أقدامهن، أو سيرهن لقضاء مشاغلهن وأمورهن الحياتية اليومية.

لذا نقدم هنا خلطة طبيعية تلعب دوراً سحرياً في القضاء على إرهاق القدمين بسهولة ويسر.

الإهمال

عدم الاهتمام بأقدامنا سوف يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل لاحقاً، مثل جفاف الجلد ودوالي الساقين، مما يجعل علامات التقدم في السن تظهر على الساقين، والحقيقة أنكِ لست في حاجة إلى صرف الكثير من الأموال، إنما أنت في حاجة لبضع ساعات من الاهتمام بقدميكِ أسبوعيا، مما يوفّر لساقيكِ الاسترخاء اللازم بعد يوم عمل شاق.

مكونات الخلطة

ضعي بعض الماء الدافىء في وعاء، واخلطيه بالملح وزيت الزيتون والشاي وعصير الليمون، وضعي قدميكِ في هذا الخليط لمدة 15 دقيقة، علما أنه يمكنكِ بعدها فرك الجلد الميّت من قدميكِ.

التخلص من الإجهاد

نقع القدمين في هذه الخلطة واحدة من أعظم الطرق لتخفيف التوتر، كما أنها ستخلصكِ من الإجهاد، وتوفّر لكِ الاسترخاء، علما أنها تتغلغل أيضا في أبرز نقاط الضعف بقدميكِ، وتقضي على بعض المشاكل في الأعصاب، ما يحقّق لكِ استرخاء مثاليا في وقت قصير.