انطلاق فعاليات اليوم العالمي للإعاقة بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

انطلقت اليوم السبت، فعاليات وبرامج اليوم العالمي للإعاقة الذي ينظمها مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة بمتابعة من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بحديقة الملك فهد المركزية.

وتهدف الفعاليات إلى نشر الرسالة التوعوية التثقية بحقوق وواجبات ذوي الإعاقة، وتدريبهم على تحمُّل المسؤولية ودمجهم في المجتمع .

واشتملت الفعاليات على إقامة ماراثون رياضي للكراسي المتحركة وعدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال ومسابقات تثقيفية للمعاقين ومسابقة الأعمال الفنية اليدوية والرسم بالإضافة الى عدد من الأركان التي تقدم برامج هادفة تحرص على دمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع أقرانهم من الأسوياء.