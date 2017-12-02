بعد نزوح عدد من قوات الحوثي.. التفاصيل الكاملة لآخر التطورات في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

تستمر الاشتباكات بين قوات المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وميليشيات الحوثي الإيرانية، التي بدأت منذ فجر اليوم وحتى الآن.

وفي آخر التطورات بين الطرفين، قامت قبائل السياني في محافظة أب بقطع الخط الرئيسي، وآسر الحوثين القادمين من تعز باتجاه العاصمة صنعاء، غانمة ما يمتلكوه من أسلحة وعتاد عسكري.

واستطاعت قوات الحرس ورجال القبائل بالسيطرة على جميع مداخل صنعاء، كما استطاعت قوات صالح من السيطرة على كلًا من ” دار الرئاسة واللواء الرابع حرس جمهوري، ومعسكر السواد، ومعسكر ضبوه، وكل من مديرية بلاد الروس والأمن القومي و الأمن السياسي والمالية والجمارك ومبنى التأمينات والمعاشات، ومبنى مكافحة الإرهاب ووزارة النقل والضرائب ” .

وبعد زيادة الخناق على قوات الحوثي في صنعاء، هرب الخيواني ومحمد علي الحوثي أحد قيادات الحوثيين من طريق بني حشيش.

وامتدت الاشتباكات والمعارك بين الطرفين إلى أمام مبنى محافظة صنعاء وبيت بوس، بالإضافة إلى المطاردات في شوارع مدينة ذمار ومحيطها.

كما خروج قوات دفاع صنعاء التابعة للقوات الخاصة والتي لم يكن لها وجود من قبل، من أحد الأنفاق وانشترت بشكل مفاجيء في شارع صخر، فيما تقوم مجموعة من الحرس الجمهوري بتقدم وتصفية أي هدف تقابله.

ووقع في صفوف الحوثيين وأنصار الله عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى فرار العديد من مليشيات الحوثي مع زيادة التخبط داخل صفوفهم.