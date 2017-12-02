عبد اللطيف آل الشيخ : ” انتفاضة الشعب اليمني يضرب بها المثل “

فهمي محمد(صدى):

أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سابقاً، على أن أنتفاضة الشعب اليمني يضرب بها المثل، في الدفاع عن الوطن، ضد الأعداء.

وقال الدكتور عبد اللطيف، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الشعب اليمني الشقيق اليوم ينتفض ويضرب أروع المثل في الشجاعة والغيرة في الدفاع عن أرضه وكرامته ضد إيران والعميل الحوثي ومرتزقته ، بارك الله في اليمن وأهلها .

ويذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعلن، صباح اليوم، أنه يتابع كافة الأوضاع الجارية على الساحة اليمنية، مؤكدًا وقوف التحالف بكل قدراته في كافة المجالات مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه.