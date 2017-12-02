مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تأهيل الأطفال المجندين من عمران وتعز

نايف السالم(صدى):

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الأزمة في اليمن.

ويأتي ذلك في مركز التأهيل المجتمعي في مدينة مأرب.

ويجري حاليًا إعادة تأهيل أربعين طفلاً من أطفال محافظتي تعز وعمران نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا لمدة شهر كامل، فضلاً عن تدريسهم المنهج الدراسي ليتواكب تأهيلهم مع متطلب تحصيلهم العلمي والتربوي الرسمي بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية لأسرهم.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتأهيل أربعين طفلاً في المرحلة الأولى شملت أطفالاً من محافظتي مأرب والجوف.