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استراليا تفتح ذراعيها للأمير هاري لقضاء شهر العسل

استراليا تفتح ذراعيها للأمير هاري لقضاء شهر العسل
كانبرا(صدى):

دعا وزير السياحة الأسترالي ستيف كيوبير، الأمير هاري ، لإقامة حفل توديع العزوبية وشهر العسل بعد زواجه من الممثلة الأميريكية ميغان ماركل ، المقرر إقامته في مايو 2018 للترويج لأستراليا السياحية.

وجاء في دعوته قائلاً ” أستراليا يمكنها أن توفر الحفلة المثالية، التي تسبق الزواج بالأضافة لقضاء أجمل شهر عسل ” ، ويمكنه أن يصطاد سمك البرمون في شمال أستراليا ، أو غزو كثبان الرمل على ساحل غولدن كوست في سيارات مكشوفة ” .

وأكد الوزير انه مستعد بأن يلبي كل طلبات الأمير وخطيبته في أستراليا ووضع خطة سفر هادئة لهم .


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