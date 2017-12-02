سيمونز يتنحى عن منصبه لاتهامه في قضية اعتداء جنسي

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الموسيقي الأمريكي ” راسل سيمونز ” ، المؤسس لمجموعة ” ديف جام ” ريدكوردذ ” تنحيه عن منصبه في الشركة بسبب أتهامه في قضية أعتداء جنسي علي الممثلة الأمريكية ” جيني لوميت ” .

وصرحت الممثلة لوميت عن ليلة حدثت بينهم عام 1991 ، إن سيمونز طلب من سائقه أن يذهب بها الي منزله علي الرغم من رغبتها في الذهاب إلى منزلها وقام بأغلاق أبواب السيارة ، وحينها شعرت بالخوف منه ، وقام بإجبراها علي الدخول الي المصعد معلقة علي ذلك ” أنت لم تضربني أو تجرني على الأرض أو تهددني شفهيا ” ، وأكدت أنها لم تريد أن تصعد المصعد وكانت خائفة من سيمونز وفعلت ما قال له ولم تصعد الموضوع بسبب خوفها .

ورد سيمونز عليها قائلاً أن ما تتذكره يختلف تماما عما يتذكره هو، أنني كنت طائشاً غير مبالي في علاقاتي السابقة وأني لم أكن عنيفاً ابدا ، ويعتذر بشدة مما بدر منه وأنه يجب إفساح طريق السلطة أمام جيل جديد، لا أريد أن أكون مشتتا، لذلك أتنحى من الشركات التي أسستها.

الجدير بالذكر أن لوميت كاتبه سيناريو ابنه المخرج سيدني لوميت ، ومن أهم أعمالها فيلم راشيل غيتينغ وفيلم المومياء.

ويذكر أن سيمونز شارك في تأسيس ديف جام ، وشارك في إنتاج الأفلام منها نوتي بروفيسور ، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة راش كوميونيكاشنز.