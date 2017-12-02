وزير الإعلام اليمني يُشيد بدور المملكة.. ويؤكد: أفكار الحوثي لا تمثلنا

فهمي محمد(صدى):

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، بالدور الذي لعبته المملكة في تطهير اليمن والقضاء على المشروع الإيراني بصنعاء وتقطسع أوصاله من الجذور.

وقال ” الإرياني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لابد من الإشادة بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في ضرب المشروع الإيراني في اليمن وشل الانقلاب وتقطيع اوصاله والكشف عن وجهه القبيح، بالتوازي مع الدعم السياسي والاقتصادي والانساني الذي قدمته للشعب اليمني والذي يعكس عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين ” .

وأكد ” الإيراني ” أن فكر الحوثيون وثقافتهم لا تمت لثقافة اليمنيين بصلة ولا تعبر عنهم، حيث إنها تستمد طقوسها السياسية والدينية من طهران ” ، مضيفًا ” الحضور الهزيل للمليشيا الحوثية تظهر تصاعد حالة الرفض والعزلة الشعبية التي تعانيها كانعكاس طبيعي لممارساتها الرجعية المتخلفة وسياسات الافقار والتجويع والاذلال والقمع وتكميم الافواه التي اتبعتها بحق المواطنين ووقف مرتباتهم والنهب المنظم للمال العام وخزينة الدولة ” .