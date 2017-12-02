” التعاون الإسلامي ” تعلن مجدداً تضامنها التام مع المملكة قيادة وشعباً

نايف السالم(صدى):

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وقال الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن استمرار اطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يؤكد مواصلة مليشيات الحوثي لنهجها العدائي والإجرامي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

وأكد الأمين العام مجدداً دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.