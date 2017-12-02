محلل سياسي يوصي دول التحالف بإعادة تقييم علاقتها بـ ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

علق الكاتب الصحفي السعودي إبراهيم آل مرعي، على أحداث طرد الحوثيين من اليمن التي جرت صباح اليوم ، قائلاً ” تهديد أسرة صالح وسلامته الشخصية هو ما دفعه للانقلاب على شركاء الانقلاب، وليس صحوة ضمير أو مصلحة اليمن أو اليمنيين ” .

وتابع عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ومع ذلك ووفقاً لتغير المعادلة السياسية أوصي دول التحالف بإعادة تقييم علاقتها بصالح في ظل متغيرات الارض حتى وان كنا على يقين بتغييره المستمر لمواقفه السياسية، بل ونقضه المستمر لوعوده الشفوية ومعاهداته المكتوبة والموقعة من قبله ، وأوصي بفتح خط تنسيق مباشر ما بين التحالف وصالح ، كما أوصي بفتح خط تنسيق مباشر ما بين الشرعية اليمنية وصالح ، وأوصي بترتيب اتصال هاتفي ما بين الرئيس هادي وصالح ، خطأ فادح عدم التواصل مع صالح في هذه المرحلة ” .

واستكمل توصياته قائلاً ” ولا يعني التواصل مع صالح أنه سيكون له مستقبل سياسي في اليمن ، ويجب أن يفهم صالح جيداً أنه في حال نجح في السيطرة على صنعاء وعلى أي محافظة، دون الاذعان للقرار ٢٢١٦ ، ودون تسليم صنعاء للشرعية اليمنية سيجعل عمليات التحالف تستمر حتى تتحرر صنعاء من ميليشياته ، فلا يمكن القبول بانقلاب مكان انقلاب وإن تغيرت الوجوه والادوار ” .

يذكر أنه بدأت منذ فجر اليوم السبت ، معارك طاحنة بين قوات المؤتمر الشعبي العام ، برئاسة علي عبد الله صالح من جانب ، وبين ميليشيات الحوثي الإيرانية من جانب أخر، وفشلت محاولات الوساطة للتهدئة بين الجانبين ، حيث ثلاث وساطات الا أنها لم تصل لحل ولم تستطيع السيطرة على الوضع ، وتجددت الاشتباكات لتنتهي بطرد الحوثيين من اليمن .