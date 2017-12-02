بالصور.. انطلاق سيارة ” بي إم دبليو ” الأصغر حجما والأسرع

عادل الحربي(صدى):

تمتلك السيارات المدمجة الكثير من القدرات على الرغم من حجمها الصغير، فربما يكون الحجم عائق في الكثير من نقاط المنافسة، إلا أنه يساعد على التنافسية في نقاط أخرى، كما هو الحال مع النسخة الأسرع من بي إم دبليو الفئة الأولى، والتي تستغل حجمها الصغير لتصبح الأسرع.

التصميم الخارجي

تنطلق الفئة الأولى من بي إم دبليو بتصميم رياضي مدمج يقدم واجهة هجومية والكثير من التفاصيل.

ومع النسخة الأكثر رياضية وقوة M140i، فالفئة الأولى تمتلك المزيد من الهجومية، وبخاصة مع المصد الأمامي كبير الحجم ذو الخطوط البارزة مع فتحات التهوية الكبيرة على الجانبين وفي المنتصف، إضافة إلى فتحات التهوية الأيقونية لبي إم دبليو في المنتصف.

ومن علامة بي إم دبليو في المنتصف إلى غطاء المحرك ذو الخطوط البارزة التي تعبر عن قوة ورياضية السيارة، والمصابيح كبيرة الحجم ذات الإضاءة الدائرية المسماة بأعين الملائكة الشهيرة، على الرغم من أنها تبدو مليئة بالشر.

على الجانبين أول ما قد يلفت انتباهك هو العجلات المعدنية الرياضية الجديدة، والمرايا انسيابية التصميم الرياضية، مع خطوط التصميم البارزة على الأبواب والتي تعبر عن قوة وعضلات السيارة الصغيرة، إضافة إلى الأعتاب الجانبية الرياضية البارزة.

في الخلف تأتي المصابيح الحمراء ذات إضاءة الـ LED المتميزة، مع فتحات طرد العادم الكبيرة على الجانبين، والمصد مفتول العضلات الأكثر بروزا الذي يميز هذه النسخة.

المقصورة الداخلية.

تعتمد بي إم دبليو M140i على مقصورة رياضية تعمل على توفير متعة قيادة كبيرة للسائق، وتشجعه على الانطلاق بسرعة، وبخاصة مع قطع M المنتشرة حول المقصورة، بداية من عجلة القيادة ثلاثية الأذرع الرياضية، وحتى لوحة العدادات رياضية التصميم.

كذلك تأتي المقاعد الرياضية لتدعم السائق خلال القيادة السريعة، إضافة إلى التجهيزات المتعددة حول المقصورة ونظام iDrive المتطور، مع التطعيمات الأنيقة حول المقصورة التي تزيدها تميزا.

المحرك والأداء

تتوفر الفئة الأولى من بي إم دبليو بعدة طرازات، إلا أن طراز M140i الأكثر قوة وسرعة يتوفر بالخيار الأكثر إثارة.

فالمحرك سداسي الأسطوانات ذو شحن توربيني بحقن مباشر، وتصل قوته إلى 340 حصان وعزم 500 نيوتن.متر ما بين 1500 و4500 لفة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم/س خلال 4.8 ثانية.

أو بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات يصل بزمن التسارع إلى 4.6 ثانية، مع سرعة قصوى محددة الكترونيا عند 250 كم/س.