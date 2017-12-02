” قرقاش ” : وساطة قطر لانقاذ ميليشيات الحوثي لن تنجح

طلال الضوي(صدى):

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، إن انتفاضة اليمن اليوم؛ هي صحوة من كابوس.

وغرد ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على” تويتر ” قائلًا: ” إنتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الإنجراف وراء الدعوات الطائفية المظللة و المضادة لمصالح الشعب اليمني “.

وبشأن وساطة قطر قال: ” الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي “.

الجدير بالذكر أن قوات المؤتمر الشعب العام، نجحت اليوم في السيطرة على أغلب مناطق اليمن، عقب طرد ميليشيات الحوثي من تلك المناطق.