بعد نزوح الحوثيين من صنعاء.. النياح يُسيطر على طهران والدوحة

طلال الضوي(صدى):

بعد نزوح قوات الحوثي التابعة لإيران من صنعاء وفقد سيطرتها على المواقع التابعة لها، في اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح لتطهير اليمن من إيران وقواتها والجماعات المحرضة على العنف والإرهاب.

بدأت قناة الجزيرة في نشر تصريحات على لسان جماعة الحوثي، غير معترفة بالهزيمة التي تلقتها إيران والحوثيون والدول الراغبة في تقسيم البلاد ونشر الفوضى بها.

وانتشرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هزيمة إيران وقطر بعد نزوح الحوثيين من صنعاء والهزيمة التي وقعت على رؤسهم، قائلين ” الضرب وتقليم أظافر الفرس في صنعاء.. والنياح في الدوحة وطهران “.

وكانت وقعت اشتباكات عنيفة، منذ فجر اليوم، بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقوات الحوثي، نتج عنها سيطرة قوات صالح على العديد من مواقع الحوثيين ونوزحهم من صنعاء في هزيمة ساحقة لهم لتطهير اليمن، ومن جانبها أعلنت قوات الحوثي أن الحجة لقتل الرئيس اليمني السابق قد أقيمت.