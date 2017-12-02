كيا تقدم موديل سورينتو 2019 في أمريكا الشمالية

سول(صدى):

قدمت كيا خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات 2017 موديل سورينتو 2019 المحسن للعرض الأول في أمريكا الشمالية، ويتبع في ذلك تقديم النسخ الأوروبية والكورية من السيارة في وقت سابق من العام وتحمل النسخة الأمريكية تحديثات مشابهة بوحي موديل Gross GT من عام 2013.

وتعتبر السيارة الجديدة عائلية بامتياز وتحمل 3 صفوف من المقاعد وتستوعب 7 ركاب بأريحية في كل مستويات التجهيز وتحمل مقاعد قابلة للطي ونظم تسخين وتهوية في المقاعد المختلفة حسب الاصدار وتعديل كهربائي للمقاعد ، اما في الداخل فتوجد تحديثات أخرى تشمل عجلة قيادة وذراع نقل حركة محسنين وعدادات مطورة وفتحات تهوية وتصميم مطور للكونسول الوسطي .

كما تأتي بنظام ترفيهي مطور AVN 5.0 وشحن للهاتف بصورة لاسلكية ومشغل أبل كار بلاي وآندرويد أوتو ونظام صوتي راقي فيما فقدت السيارة المحرك 2 لتر بشاحن توربيني بينما شملت قائمة المحركات محرك GDI سعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ومحرك V6 سعة 3.3 لتر بقوة 290 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مستعار من موديلات كادينزا.

وتحمل السيارة قدرة قطر بواقع 2.268 كجم ونظام دفع كلي ويمكن الاختيار بين وضعيات ايكو وسبورت وسمارت كما قدمت كيا للسيارة نظم مساعدة للسائق في نسخة EX والنسخ الأعلي وتستمر في الحصول علي نظام ESC ونظام التحكم في الجر ومساعد الكبح ومساعد الطرق الصاعدة ومكابح الطواريء الالكترونية.

ومن المقرر بدء مبيعات السيارة العام المقبل في خمسة مستويات للتجهيز تشمل L وLX وEX وSX وSXL ولم تعلن الشركة الاسعار بعد ولكن يتوقع أن تكون أعلى قليلاً من موديلات 2018 التي قدمت بسعر 25.800 دولار.