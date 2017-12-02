على الرغم من معاناته المالية .. مفاجأة جديدة يطلقها ” سناب شات “

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” سناب شات ” الأمريكية والمالكة لتطبيق الصور الشهير ” سناب شات ” ، عن مفاجأة جديدة للمستخدمين ، حيث تطرح نسخة جديدة أكثر تطوراً من الحدمة لجذب أكبر عدد من المعلنين والمستخدمين .

حيث تطرح الشركة نسخة أكثر سهولة للاستخدام من خلال إتاحة إمكانية الفصل بين ما يبثه الأصدقاء وما تنشره المحتويات الرقمية ، على الرغم من مواجهتها لصعوبات مالية خلال الفترة الحالية .

وتسعى سناب شات لتفادي الخلط الذي يقع فيه المستخدمين من خلال الفصل بين المحتويات ، حيث تظهر على يسار التطبيق محتويات صادرة من قبل الأصدقاء ، بينما تظهر على اليمين المحتويات المهنية ، بالإضافة إلى تحديثات أخرى تلبي احتياجات المستخدمين ، حيث يهدف التعديل أيضاً الى جعل الناشرين يحققون عائدات من خلال منشوراتهم .